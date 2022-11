Accoltella il "rivale", arrestato un minore. Salvo il fidanzato della ragazza che lo aveva respinto

Dà un appuntamento "trappola" al rivale in amore, dopo il rifiuto ricevuto da una ragazza che gli interessava, e poi lo aggredisce a coltellate.

E' accaduto in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, dove un minore è stato arrestato dai Carabinieri e portato in una Comunità ministeriale.

L'appuntamento "per chiarire"

A fine ottobre il ragazzo avrebbe chiesto un incontro al rivale - di 18 anni - e una volta giunto sul luogo concordato, lo avrebbe colpito con numerosi fendenti all'altezza degli organi vitali. La vittima - lasciata a terra sanguinante - è stata subito soccorsa da alcuni passanti e portata in ospedale dove si è scongiurato il peggio.

Il provvedimento è stato eseguito dai militari, con il coordinamento della Procura dei Minorenni di Catanzaro: secondo quanto ricostruito dalle indagini la brutale aggressione sarebbe stata causata da una contesa "amorosa".

Le "avances" via social

Il presunto autore dell'aggressione, dopo che una ragazza aveva respinto le sue avances a mezzo social, ha cercato "l'incontro chiarificatore" con il fidanzato della giovane.