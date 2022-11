Accoltella la moglie e poi si toglie la vita

Femminicidio all'alba di questa mattina nel salernitano.

A San Mango Piemonte un uomo di 60 anni ha ucciso la moglie, coetanea, e poi si è suicidato.

Da una prima ricostruzione l'aggressore avrebbe colpito la donna con un coltello da cucina. Dopo essere scappato dall'abitazione di famiglia si è tolto poi la vita, impiccandosi sul cavalcavia dell'autostrada.

Quando la donna è stata portata in ospedale era ormai troppo tardi per poterla rianimare, il cuore aveva ceduto poco dopo il trasporto in ambulanza.

Sul caso indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno.