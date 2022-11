Acs, Monteduro: "La libertà religiosa torni a essere un tema centrale per l’Occidente”

“Il tema della libertà religiosa – spiega Monteduro a Rainews.it - dovrebbe tornare a essere centrale in Occidente, più concreto. In questi anni abbiamo elevato legittimamente altre libertà, la libertà sessuale o quella di genere, e la libertà religiosa non si capisce perché ha finito per essere considerata marginale. Anche in Europa le comunità cristiane, cattoliche soprattutto, sono perseguitate con quella che il Papa ha definito una ‘persecuzione educata’, e ‘travestita di cultura, modernità, progresso’. C’è un processo culturale che vorrebbe relegare le religioni, tutte, alla marginalità di un recinto chiuso delle chiese, delle moschee, delle sinagoghe, senza portare le proprie convinzioni di fede nel dibattito pubblico. In tali condizioni come ci si può interessare di 23 sacerdoti rapiti in Nigeria?”

“Anche in questa edizione del Rapporto, che ha un titolo esemplificativo ‘ Perseguitati più che mai ’ evidenziamo come il dolore procurato dalla persecuzione in odio alla fede sia terribilmente attuale. E lo è innanzitutto per le comunità cristiane, comunità che sono perseguitate nel mondo più di altre. Abbiamo individuato 24 paesi, tra questi la Nigeria, l’Arabia Saudita, l’Afghanistan, la Cina, la Corea del Nord, lo Sri Lanka, il Burkina Faso, il Sudan, il Pakistan. In questi paesi abbiamo nuovamente descritto, con dati e numeri, quello che accade ai danni dei cristiani”.

“Sette anni fa i benefattori della fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre , in Italia, erano 9.900 oggi sono 18mila, in un contesto di crisi economica e anche, come viene detto, della fede. In termini di generosità la fondazione nel 2014 raccolse 2,1 milioni di euro. Quest’anno chiudiamo a circa 7 milioni. C’è una comunità molto viva e solidale e anche molto più vicina alla preghiera e alla testimonianza. Quando sono arrivato l’area di crisi era soprattutto quella del Medio Oriente, oggi l’area di crisi più importante è l’Africa, è come se ci fosse stata una migrazione dell’estremismo: ci sono tanti micro califfati la cui ambizione è arrivare a un grande Califfato continentale, forse anche transcontinentale, dal Sahel al Mozambico fino all’Oceano Indiano. Lo scenario geopolitico è completamente cambiato”.

“Esatto, l’Italia è una Nazione laica, la Francia no, è laicista. Sono due forme diverse e gli effetti in termini di libertà pubblica di culto sono evidenti”.

“In Nigeria ci sono libere elezioni, così in India, nello Sri Lanka, in Pakistan. La questione è che in molti casi l’idea di democrazia non coincide con la distinzione tra Stato e religione, purtroppo. Soprattutto i movimenti estremisti vogliono che le due realtà coincidano con effetti perversi per gli appartenenti alle minoranze religiose. Il punto è battersi perlomeno affinché anche in Occidente la libertà che stiamo rivendicando non incontri sempre maggiori barriere”.

La collaborazione interreligiosa nei territori più critici è impossibile?

“No, sono 416 milioni i cristiani che vivono in terre di persecuzione ma questo non vuole dire che siano tutti perseguitati. Una differenza non di dettaglio. Dico questo perché, ad esempio, non è che in Pakistan tutti coloro che professano la religione islamica (il 96%) sono fanatici o fondamentalisti. E questo giustifica e spiega il tentativo del Papa di costruire continuamente ponti di dialogo. Francesco nei suoi viaggi in Egitto, ad Abu Dhabi, in Iraq, visitato per la prima volta nella storia, e poi in Bahrein aprendo ulteriori canali di dialogo ha testimoniato questa consapevolezza. La libertà religiosa, ha detto il Papa proprio in Bahrein, non è solo la libertà di culto. Le scuole, gli ospedali, gestiti dai missionari e dalle suore sono realtà importanti in quei territori”.

Secondo il vostro studio nazionalismi ed estremismi hanno peggiorato il quadro degli ultimi anni?

“Tre sono i virus, innanzitutto lo jihadismo soprattutto nel continente africano. C’è poi il virus dei nazionalismi religiosi, colpisce in modo particolare ampie aree dell’Asia, in particolare India, Pakistan, Myanmar, Nepal. E poi c’è il virus del totalitarismo, regimi ateisti retaggio del XX secolo, e il riferimento in particolare è a Cina, Corea del Nord ed Eritrea. Tre virus, purtroppo, dinanzi ai quali le comunità cristiane sono costrette a subire discriminazioni, oppressioni e persecuzioni”.

Dal 16 al 23 novembre ACS promuove una campagna di sensibilizzazione, la “Red Week”. Monumenti, chiese, edifici pubblici illuminati di rosso. Perché?

“La cosa maggiormente inaccettabile di fronte al dolore che patiscono i nostri fratelli cristiani è l’indifferenza delle società occidentali, ecco perché Aiuto alla Chiesa che soffre già dal 2015, innanzitutto con l’illuminazione di rosso della statua del Cristo Redentore a Rio de Janiero, poi anche in Italia con l’illuminazione di rosso della Fontana di Trevi e del Colosseo, cerca di rompere il muro del silenzio e dell’indifferenza. E allora anche quest’anno cattedrali, parrocchie, luoghi simbolo si vanno a illuminare di rosso per rappresentare il sangue versato dai tanti martiri cristiani. Nel 2022, come ha ricordato Papa Francesco, vi sono più martiri di quanti ce ne siano stati nei primi secoli dei nostri tempi. Anche con la Red Week, la settimana rossa, cerchiamo dunque di rompere il muro dell’indifferenza”.