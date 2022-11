Addio a Keith Levene, co-fondatore dei Clash e dei Public Image Ltd

È morto nella sua casa di Norfolk, in Inghilterra, il chitarrista e compositore Keith Levene, uno dei fondatori dei Clash. Aveva 65 anni ed era malato di tumore.

A metà degli anni '70 incontrò Mick Jones, e formò una prima versione della band; lui e il manager Bernard Rhodes convinsero il cantante Joe Strummer a unirsi al gruppo. Levene apparve nei primi concerti dei Clash e contribuì alla composizione di almeno una canzone ma si allontanò presto probabilmente in seguito alla direzione sempre più politica presa dal gruppo. Levene ottenne maggior successo con i Public Image Ltd. con il cantante John Lydon (noto come Johnny Rotten) e il bassista John Wardle (noto come Jah Wobble). Il loro primo album, Public image: first issue, raggiunse il numero 22 nel 1978, preceduto dal singolo Public image, che raggiunse la top 10. Il loro secondo album, Metal box del 1979, è considerato un classico del post-punk. Levene lasciò anche i PIL (nel 1983) in disaccordo con Lydon sulle registrazioni del nuovo materiale.

Negli anni successivi ha collaborato a svariati progetti musicali (fra cui diverse colonne sonore) e ha pubblicato alcuni lavori da solista, senza dimenticare una reunion con Wobble. Ha pubblicato un'autobiografia intitolata "I was a teen guitarist for the Clash" nel 2015 e ha lavorato a un libro sulla storia dei Public Image Ltd. con lo scrittore Adam Hammond.