Agguato nel Brindisino: giovane ucciso da colpi di pistola in strada

Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso in un agguato a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi a via Occhibianchi. Il giovane è stato colpito da due colpi di arma da fuoco. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Francavilla e del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Brindisi.

La dinamica dell'omicidio non è ancora chiara. Sono al vaglio degli inquirenti i fotogrammi di alcune telecamere private. I militari stanno ascoltando alcuni testimoni e perquisendo alcuni locali circostanti.