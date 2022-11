Aiea: "A Zaporizhzhia bombardamenti a pochi metri dal reattore, non a chilometri"

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica condurrà oggi una missione di valutazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo che il sito è stato bombardato decine di volte durante il fine settimana.

Le esplosioni hanno danneggiato edifici e attrezzature, alcune si sono verificate "vicino ai reattori", ma non sembra a rischio la sicurezza nucleare, ha affermato l'Aiea.

Il direttore dell'agenzia Rafael Grossi ha detto che chi ha bombardato la centrale sta "giocando con il fuoco" e "deve fermarsi immediatamente". Anche se non c'è stato un impatto diretto sui principali sistemi di sicurezza nucleare dell'impianto, i bombardamenti si sono avvicinati pericolosamente ad essi. "Stiamo parlando di metri, non di chilometri", ha avvertito Grossi, sottolineando che le esplosioni sono state tra le più intense degli ultimi mesi.

"Ancora una volta, siamo stati fortunati che non si sia verificato un incidente nucleare potenzialmente grave. La prossima volta potremmo non essere così fortunati. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per assicurarci che non ci sia una prossima volta", ha dichiarato il direttore dell'Aiea, ribadendo la richiesta di misure urgenti per proteggere la centrale di Zaporizhzhia e prevenire un incidente nucleare durante l'attuale conflitto in Ucraina.

Secondo gli esperti dell'agenzia, la direzione dell'impianto ha segnalato danni a un edificio di stoccaggio di rifiuti radioattivi, ai sistemi di irrigazione del bacino di raffreddamento, a un cavo elettrico a uno dei reattori e ai serbatoi di stoccaggio della condensa.