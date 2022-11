Aiea conferma, l'Iran produce uranio arricchito al 60%

In precedenza, l'agenzia Isna aveva riportato che l'Iran ha avviato la produzione di uranio arricchito al 60 % con le centrifughe IR-6 presso il Fordow Fuel Enrichment Plant, aggiungendo che è in programma anche la costruzione di una nuova serie di centrifughe sempre presso lo stesso impianto.

Londra, Parigi e Berlino condannano l'espansione del programma nucleare iraniano in quanto non ha "alcuna giustificazione civile credibile" ed è una "sfida al sistema globale di non proliferazione". E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta fatta dopo che Teheran ha annunciato l'aumento al 60% del livello di arricchimento dell'uranio.