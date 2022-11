Al via il Festival delle Scienze di Roma, dedicato al tema "Esplorare"

“Esplorare” è il tema della 17ª edizione del Festival delle Scienze di Roma, in programma dal 21 al 27 novembre negli spazi dell'Auditorium Parco della Musica, con oltre 400 eventi, tra incontri, grandi ospiti, spettacoli e attività per ogni età.

Sette giorni di manifestazione che si snoda attraverso cinque aree tematiche - Spazi, Società, Vita, Menti e Futuri - e dedicata alle esplorazioni fisiche e mentali della realtà che ci circonda, alle ricerche che hanno portato a grandi scoperte scientifiche e hanno trasformato il nostro modo di guardare il mondo.

Il tutto attraverso più di 400 incontri, 114 attività didattiche, 12 mostre, 14 eventi speciali, 16 partner scientifici, 9 partner culturali e il ritorno della partecipazione in presenza delle scuole, e attività distribuite anche in varie location della città grazie al coinvolgimento del Planetario di Roma, le Biblioteche, l'aeroporto di Fiumicino e il Bioparco.

Pandemia, cambiamenti climatici e crisi ambientali dimostrano sempre con più evidenza quanto siano necessari nuovi sguardi sul presente e nuove visioni per il futuro. Per esplorare non basta soltanto studiare, ma è necessario anche saper ascoltare, riconoscere i propri errori, mettere in discussione ciò che si dà per scontato, criticare le proprie stesse idee. Solo così esploratrici ed esploratori possono esporsi a nuovi scenari e trovare nuove soluzioni ai problemi.

Tra gli eventi di apertura anche la presentazione della candidatura di Roma come città della Scienza per ospitare Expo 2030, in questa prospettiva è partito il progetto per la realizzazione del museo della scienza di Roma, e un evento organizzato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) per festeggiare i 100 anni della nascita di Margherita Hack, una delle più importanti astrofisiche italiane e da sempre attenta alla divulgazione.

Come sempre tanti gli ospiti di livello internazionale che raggiungeranno Roma dall'India agli Stati Uniti, dall'Inghilterra al Botswana, tra questi il neurobiologo Semir Zeki e Agnieszka Wykowska dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit). E ancora Jim Al-Khalili, Mari Fitzduff, Lavanya Lakshminarayan, Tlotlo Tsamaase, Barbara Gallavotti, Nathalie Tocci, Giulio Tononi, Guido Barbujani, Ersilia Vaudo, Paolo Zellini, Daniela Lucangeli, Igiaba Scego, Manlio Castagna, Barbara Mazzolai, Giuseppe Remuzzi.

Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, con la partnership progettuale di Codice Edizioni, il Festival delle Scienze di Roma è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura.