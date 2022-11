Alexander Dugin all'attacco di Putin: in un post "minaccia" la sua eliminazione

Mentre l’attenzione di tutti , analisti-commentatori- era centrata sulla ritirata da Kherson dell’esercito russo è “scoppiato” il caso del filosofo Alexander Dugin, non proprio un oppositore di Vladimir Putin. L’esponente dell’extra destra russa ha scritto su Telegram: "In una autocrazia "diamo al sovrano pienezza assoluta dei poteri per salvarci tutti", quindi "pieni poteri in caso di successo, ma anche totalità delle responsabilità in caso di fallimento". E continua “Kherson non si è quasi arresa, si è arresa del tutto. Nessuna lamentela su Surovikin. Non è un politico, è responsabile dell'aspetto tecnico del fronte. Il colpo non è diretto a lui. Voi sapete per chi è il colpo. E non saranno più le pubbliche relazioni a salvare la situazione. In una situazione critica le tecnologie politiche non funzionano affatto. Oggi la storia parla. E dice parole terribili per noi”.

Il post è stato poi rimosso (dallo stesso autore?) ma c’era stato il tempo perché venisse riportato su twitter e ovunque sui social e così è diventato il “documento” da studiare per valutare la situazione russa “interna”. Ma è anche un post che circola all’interno degli stessi apparati russi.

“Alexandr Dugin è un filosofo eurasiano “usato” dal Cremlino per operazioni informali all’estero tra propaganda e sabotaggio, attraverso il network creato dall’oligarca Konstantin Malofeev, e mai ufficialmente attribuibile alla volontà dello zar. Certo non un oppositori della guerra, semmai un sostenitore del carattere religioso della guerra all’Ucraina e a Satana, i valori decadenti dell’occidente corrotto”, scrive su La Stampa Jacopo Iacoboni.

Il post continua con un rimprovero che sembra essere proprio per Putin: “La potenza. È responsabile di questo. Che senso ha l'autocrazia, che è quello che abbiamo? Diamo al Sovrano la pienezza assoluta del potere e lui ci salva tutti, il popolo, lo Stato, la gente, i cittadini, in un momento critico. Se per farlo si circonda di schifezze o sputa sulla giustizia sociale, è spiacevole, ma lo fa solo per salvarci. E se non lo fa?” per esemplificare cosa succede Dugin fa riferimento alla fine brutale, e forse sacrificale, del re che non riesce a portare la pioggia durante la siccità, citato dall’antropologo scozzese James Frazer.

Un augurio? la previsione della fine dello Zar Putin? E continua: “Non è un tradimento, è un passo verso l'Armageddon…. Il limite è esaurito. E i mezzi puramente tecnici per la Vittoria non sono sufficienti”.