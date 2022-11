Allarme a Zaporizhzhia. Energoatom: black-out totale in centrale nucleare. Accesi generatori diesel

Torna la preoccupazione per la più grande centrale nucleare d'Europa, in Ucraina: la Energoatom - l'azienda atomica statale - ha comunicato che "a causa dei bombardamenti russi" la centrale di Zaporizhzhia è completamente scollegata dalla rete elettrica, e sono entrati in funzione tutti e 20 i generatori diesel.

La compagnia ucraina sottolinea nel comunicato che il carburante per il funzionamento dei generatori, è in "modalità di blackout completo", e può rimanere in questo stato "per 15 giorni: il conto alla rovescia è iniziato"