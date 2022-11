Allarme Unicef: 2 giovani su 5 rinunciano a fare figli a causa dei cambiamenti climatici

Questa preoccupazione riguarda quasi un ragazzo su due nelle regioni africane . La percentuale più alta di giovani che hanno dichiarato di stare riconsiderando la possibilità di avere figli è in Medio Oriente e Nord Africa (44%) e nell’Africa subsahariana (43%). I giovani in entrambe le regioni hanno detto di avere vissuto diversi shock climatici con un impatto sul loro accesso a cibo e acqua , così come sul reddito della loro famiglia.

“Soprattutto in Africa i giovani vedono l’impatto che questi shock hanno su se stessi e su coloro che amano e tutto questo sta cambiando i loro piani per il futuro. Ma non deve essere così. Alla Cop27, i leader mondiali devono ascoltare l’ansia dei giovani e agire immediatamente per proteggerli”, ha aggiunto Paloma Escudero dell'Unicef.

L'anno scorso, un sondaggio pubblicato dalla rivista The Lancet aveva rilevato che dei 10.000 intervistati a livello globale il 39% esitava ad avere figli, una percentuale simile a quella del sondaggio dell'Unicef.