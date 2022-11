Allerta rossa su parte di Abruzzo e Sardegna. Allerta arancione in nove regioni

Allerta rossa per martedì su alcuni settori di Abruzzo e Sardegna. Allerta arancione in nove regioni. Temporali e venti fino a burrasca su gran parte del Paese.

Allerta gialla in parti dell'Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto, Basilicata, Puglia e Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dalla serata di lunedì e per la giornata di martedì un profondo minino depressionario interesserà l'Italia, portando condizioni, afferma la Protezione civile, di "severo maltempo su gran parte del Paese", in particolare sulle regioni centro-meridionali e nord-orientali, "con diffuse precipitazioni anche molto abbondanti e un marcato rinforzo della ventilazione, con conseguenti forti mareggiate sulle coste esposte".

Dalle prime ore di martedì poi si prevedono nevicate sui settori alpini di Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, mediamente al di sopra degli 800-1000 metri e locali sconfinamenti fino ai 500-700 metri, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

Venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali sulla Sardegna, in estensione dalle prime ore di martedì a Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di tempesta sulle isole maggiori e sulle regioni meridionali, Puglia, Molise e Marche, e dai quadranti settentrionali sul Friuli Venezia Giulia, in estensione a Veneto ed Emilia-Romagna. Forti mareggiate su tutte le coste esposte.

Sacchi di sabbia nel Cilento

Cinquemila sacchi di sabbia sono stati consegnati questo pomeriggio dalla Protezione Civile della Regione Campania ai Comuni di Agropoli e Santa Maria di Castellabate, i più colpiti dai temporali di questi giorni in Cilento per poter fronteggiare la nuova ondata di maltempo prevista a partire dalla mezzanotte.

A Santa Maria di Castellabate sono stati anche consegnati, dalla stessa protezione civile regionale, 50 brandine con lenzuola e coperte nel caso in cui il Comune decidesse di procedere alla evacuazione di alcune abitazioni esposte al rischio idraulico poiché ubicate in prossimità di corsi d'acqua esondati. Complessivamente in questi due giorni sono stati circa 300 i volontari regionali impegnati con mezzi speciali (idrovore, pompe, moduli idrogeologici, escavatori, gommoni, torri faro e bobcat) per riportare la situazione alla normalità. Interventi con mezzi speciali regionali sono stati effettuati anche con il supporto delle squadre di Sma Campania.In mattinata sopralluoghi tecnici sono stati effettuati dal Genio Civile regionale competente per la provincia di Salerno.La Protezione Civile regionale, attraverso la Sala Operativa, è attiva h24 e segue l'evolversi della situazione e ricorda ai Sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali, come previsto dalla normativa e di prestare attenzione agli eventuali ulteriori avvisi.

Scuole chiuse, parchi off limits nel Lazio

Domani a Roma chiusi parchi, giardini, ville storiche e cimiteri mentre ad Ostia chiuse anche le scuole in considerazione dell'allerta meteo. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri firma una specifica ordinanza. Scuole chiuse a Latina per l'allerta meteo. I cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti in considerazione dell'allerta meteo. Il Commissario straordinario del Comune di Latina, Prefetto Carmine Valente, ha emesso l'ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici, compresi gli asili nido, i centri diurni minori e centri diurni disabili sull'intero territorio comunale, e la sospensione di tutte le attività didattiche per la giornata di martedì 22 novembre al fine di limitare il più possibile la circolazione sulle strade a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità. Tutti i cittadini sono invitati a ridurre al minimo gli spostamenti e di muoversi solo in caso di effettiva necessità in considerazione delle condizioni meteo. L'Agenzia regionale di Protezione civile, infatti, ha comunicato che la presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione civile ha emesso l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse perché dalle prime ore di martedì e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio venti da burrasca a burrasca forte dei quadranti occidentali; forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale.