Almeno 4 turisti su 10 apprezzano il “cultural tourism”: cresce il mercato per renderlo più green

Viaggiare per conoscere città, architettura, arte, culture locali... già nel 2017 un report realizzato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo prevedeva che i servizi turistici legati al mondo della cultura avrebbero definito il nuovo scenario del turismo mondiale sempre più orientato a quello culturale.

Ora, secondo un recente report stilato dalla stessa organizzazione, almeno 4 turisti su 10, a livello globale, possono essere considerati dei cultural tourist. Travel Agent Central entra ancora più nel dettaglio, specificando che più di 1 americano su 2 viaggia esclusivamente per conoscere nuove culture.

E in tutti i Paesi ci sono movimenti ed iniziative che vanno in questa direzione: in Galles, ad esempio, studenti e ricercatori della Aberystwyth University hanno messo insieme le forze e strutturato un progetto utile a promuovere il turismo nelle aree rurali del proprio Paese e dell’Irlanda.

Il trend, ovviamente, è forte in Italia, anche grazie a CulturaIdentità, un movimento che ha come obiettivo la valorizzazione delle bellezze culturali e ambientali appartenenti al territorio nazionale. “Promuovere la cultura è un dovere, farlo per il proprio Paese è un piacere”, afferma Edoardo Sylos Labini, fondatore ddel movimento.

Stando a una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali del settore, da Espresso Communication, per CulturaIdentità, il termine cultura va di pari passo con la parola turismo e la tendenza sembra destinata a crescere nel corso dei prossimi anni: infatti, stando alle previsioni indicate da GlobeNewswire, il mercato worldwide del turismo culturale crescerà fino a raggiungere quasi i 12 miliardi di dollari di fatturato entro il 2028 (+160% sul 2021) con una crescita media annuale composta del 14,4% nel corso dei prossimi sei anni.

Anche guardando al mondo social, l’hashtag #culturaltourism conta quasi 80 mila contenuti su Instagram e circa 774mila views su TikTok.