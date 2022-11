Amadeus: "Ecco il cast completo della finale di Sanremo Giovani"

"Ci siamo abbiamo il cast completo della Finale di Sanremo giovani".

E' questo l'annuncio di Amadeus che scandisce i nomi dei quattro cantanti provenienti da Area Sanremo, che si aggiungono agli altri otto finalisti. Si tratta di COLLA ZIO con "asfalto", FIAT 131 con "Pupille", NOOR con "Tu Amelie" e ROMEO & DRILL con "Giorno di scuola".

A questi quattro, ricorda Amadeus, si aggiungono gli altri otto finalisti, che sono: GIANMARIA con "La città che odio", GIUSETHE LIZIA con "sincera", MANINNI con "Mille Porte", MIDA con"Maldite", OLLY con L'anima balla, SETHU con Sottoterra, SHARI con Sotto Voce, WILL con "Le cose più importanti".

“Chi di loro salirà sul palco dell' Ariston lo scopriremo venerdi 16 dicembre in prima serata su Rai 1 con la finalissima imperdibile di Sanremo Giovani, vi aspettiamo tutti”.

Al lavoro per la selezione due commissioni, quella musicale Rai composta dalla vicedirettrice Prime time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli, e quella di valutazione di Area Sanremo composta da Lavinia Iannarilli (in quota Rai) e dagli autori Paolo Biamonte e Sergio Rubino, e il direttore artistico, Amadeus. Ci sono voluti tre mesi di lavoro, tra ascolti e audizioni dal vivo per un totale di 1.263 brani tra Rai e Area Sanremo, per raggiungere il risultato.