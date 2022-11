Amazon, i licenziamenti proseguiranno anche nel 2023

I licenziamenti continueranno anche nel 2023, è quanto si legge in una nota dell'azienda. Una doccia fredda che arriva qualche giorno dopo la notizia che il gigante dell'e-commerce si prepara a cacciare 10mila impiegati, in quello che potrebbe essere il maggior taglio nella storia della società, pur rappresentando meno dell'1% della sua forza lavoro complessiva.

"L'economia - ha sottolineato l’AD Jassy - rimane in una situazione difficile e noi abbiamo assunto rapidamente negli ultimi anni". Il colosso dell'e-commerce, che dà lavoro ad un milione e mezzo di persone, è in pieno processo di pianificazione operativa annuale. "Non abbiamo ancora definito esattamente – spiega Andy Jassy- quali posti saranno interessati, sappiamo che ci saranno riduzioni nei nostri negozi e organizzazioni nei settori Persone, Esperienza e Tecnologia, ma ogni leader comunicherà con i rispettivi team quando avremo i dettagli “.