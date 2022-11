Anche la moglie del governatore della California accusa Weinstein di stupro

Jennifer Siebel Newsom, regista di documentari e moglie del governatore della California Gavin Newsom, è scoppiata in lacrime durante la sua testimonianza - come scrive APTN - quando le è stato chiesto di identificare Harvey Weinstein dal banco dei testimoni al suo processo.

Siebel Newsom ha trascorso lunedì 15 minuti sul banco dei testimoni nell'aula del tribunale del centro di Los Angeles, diventando la quarta donna ad accusare Weinstein di aggressione sessuale nel processo dell'ex magnate del cinema.

Alla domanda di un pubblico ministero se vedesse in tribunale la persona che aveva incontrato al Toronto International Film Festival nel 2005, è rimasta in silenzio ed è scoppiata in lacrime prima di riuscire a mormorare "sì" nel microfono.

Le è stato detto di descrivere il settantenne Weinstein, ha guardato verso il tavolo della difesa dove era seduto, ha continuato a piangere e ha detto: "Indossa un completo e una cravatta blu, e mi sta fissando".

La 48enne Siebel Newsom era "un'attrice alle prime armi che cercava di farsi strada a Hollywood" nel 2005 quando Weinstein l'ha violentata durante quello che pensava sarebbe stato un incontro per discutere della sua carriera in un hotel di Beverly Hills, ha affermato il vice procuratore distrettuale Paul Thompson durante il discorso di apertura del processo.

Gli avvocati di Weinstein affermano che i due hanno avuto rapporti sessuali consensuali e che lei ha cercato di utilizzare il potente produttore per far avanzare la sua carriera.

Siebel Newsom ha descritto il loro primo incontro, dicendo che aveva interpretato alcuni piccoli ruoli quando era andata al festival nel settembre 2005 con un gruppo di amici.

Siebel Newsom ha detto che una folla di persone nella hall di un hotel sembrò aprirsi mentre lui si era avvicinato a lei: "Sembrava che il Mar Rosso si stesse separando", ha testimoniato.

"Non so se fosse deferenza o paura." "Mi sono sentita un po' intimidita", ha detto. "Era affascinante. All'inizio mi trattava come se fosse davvero curioso di me. Forse lusingata è come mi sentivo?"

Lei e un amico lo hanno poi incontrato al bar dell'hotel. "Mi sentivo come se ci fosse un genuino interesse nel parlare del mio lavoro", ha detto.

Siebel Newsom è conosciuta come Jane Doe # 4 al processo e, come gli altri Weinstein, è accusata di stupro o aggressione sessuale, il suo nome non viene pronunciato in tribunale.



Ma sia l'accusa che la difesa l'hanno identificata come la moglie del governatore durante il processo e l'avvocato di Siebel Newsom ha confermato all'Associated Press e ad altri organi di informazione che lei è Jane Doe #4.

L'AP in genere non nomina le persone che affermano di aver subito abusi sessuali a meno che non si siano fatte avanti pubblicamente.

Weinstein ha avuto molti famosi accusatori, inclusi attori di serie A, da quando è diventato una calamita per il movimento #MeToo nel 2017.

Ma nessuna delle donne che hanno raccontato le loro storie al processo di Los Angeles ha avuto finora l'importanza di Siebel Newsom, partner dell'uomo che la scorsa settimana ha corso per un secondo mandato come governatore dello stato più popoloso della nazione e che potrebbe candidarsi per la casa Bianca.

Weinstein, che sta già scontando una condanna a 23 anni a New York, si è dichiarato non colpevole di quattro accuse di stupro e sette accuse di violenza sessuale che coinvolgono cinque donne. Ha negato di aver mai fatto sesso non consensuale.