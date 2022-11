Ankara, il capo della Cia a quello dell'intelligence russa: "Gravi conseguenze da uso dell'atomica"

Il capo della Cia, William Burns, è ad Ankara, in Turchia, dove ha incontrato la sua controparte russa, Serghei Naryshkin, per avvertirlo sulle conseguenze di qualsiasi uso dell'arma atomica. Lo ha riferito un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. La notizia è poi stata confermata anche da Mosca, che ha precisato che il bilaterale si è svolto su “iniziativa americana”.

I due capi delle rispettive intelligence non hanno parlato di Ucraina. Burns “ha consegnato un messaggio sulle conseguenze dell'uso di armi atomiche da parte della Russia e sui rischi di un'escalation nella stabilità strategica”, ha concluso il portavoce, precisando che “siamo stati molto aperti sul fatto che abbiamo canali per comunicare con la Russia sulla gestione del rischio, in particolare del rischio nucleare e dei rischi per la stabilità strategica”.

Il Consiglio per la sicurezza nazionale ha poi riferito che l'incontro in Turchia non era in nessun modo volto a negoziare o a discutere qualsiasi soluzione del conflitto in Ucraina. Kiev era stata informata in anticipo del meeting. Burns aveva in programma di sollevare anche il caso degli americani detenuti in Russia, tra cui la star del basket femminile Brittney Griner.