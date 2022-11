Antartide, il ghiaccio sottile non ferma la Spedizione italiana

CHRISTCHURCH (NUOVA ZELANDA) - Sulla pista dell'aeroporto di Christchurch, in Nuova Zelanda, i cargo diretti in Antartide attendono il loro turno per partire. C'è un C130J dell'Aeronautica Militare, ci sono aerei neozelandesi, statunitensi e australiani. Quest'anno il piano dei voli è stato stravolto e la colpa è di alcune violente tempeste. Nei mesi scorsi hanno frantumato e disperso la banchisa davanti alla base italiana Mario Zucchelli, dove la XXXVIII Spedizione italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide è iniziata il 19 ottobre e sta fronteggiando una situazione inedita: l'atterraggio dei grandi velivoli che di solito in questa stagione portano materiali e provviste è impossibile.



“Abbiamo già il mare aperto di fronte alla stazione – dice il capo della spedizione, Gianluca Bianchi Fasani dell'Enea - Più che a inizio novembre è come se fossimo a metà dicembre o a inizio gennaio. È una situazione del tutto anomala ma fortunatamente siamo arrivati preparati. Grazie alle immagini satellitari sapevamo che c'era il forte rischio di non poter operare su questo ghiaccio marino e quindi avevamo già avviato accordi con il programma antartico americano per avere il loro supporto”.

La soluzione trovata dal PNRA è deviare i velivoli più pesanti verso la base statunitense di McMurdo, a circa 350 chilometri di distanza. Da lì si prosegue con un aereo più leggero e in grado di atterrare sulla poca e più sottile banchisa a disposizione nell'area della base italiana. Un piano complesso e articolato, che necessita di un enorme sforzo logistico ma che sta funzionando: le attività stanno procedendo nei tempi previsti. In Antartide del resto tutto funziona così: si collabora e ci si aiuta a vicenda quando c'è una difficoltà.



Ieri un primo aereo ha raggiunto anche l'avamposto più remoto, cioè la base italo-francese Concordia a 3200 metri di quota sul Plateau Antartico. Per 13 persone che vi hanno trascorso l'inverno australe è stata la fine di nove mesi di totale isolamento in un deserto bianco dover le temperature possono scendere fino a -80 gradi centigradi.



La XXXVIII Spedizione italiana, finanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca e coordinata dal CNR per gli aspetti scientifici e dall'ENEA per quelli logistici, nei prossimi mesi coinvolgerà 240 fra tecnici e ricercatori. Saranno portati avanti 50 progetti scientifici. “Si va dalla biologia marina a quella terrestre, dalla geologia alla fisica dell'atmosfera e all'astronomia. Inoltre c'è il progetto europeo Beyond EPICA, uno dei più importanti degli ultimi anni, che cerca di ricostruire l'evoluzione del clima fino a oltre un milione di anni fa – spiega Gianluca Bianchi Fasani – A inizio gennaio avremo anche la partenza della nostra rompighiaccio Laura Bassi dalla Nuova Zelanda. La aspettiamo qui in base verso la fine del mese di gennaio. Faremo delle operazioni logistiche e scientifiche con la nave e prevediamo di chiudere la Stazione Mario Zucchelli intorno al 10 febbraio”.