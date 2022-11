Antartide, riparte Beyond Epica. Si cerca il ghiaccio più antico del pianeta

Per la prima volta dopo dieci mesi un gatto delle nevi ha raggiunto il luogo che custodisce il ghiaccio più antico del pianeta. Due tecnici della XXXVIII Spedizione italiana in Antartide del PNRA, Saverio Panichi e Michele Scalet, hanno effettuato il primo sopralluogo a Little Dome C, il campo remoto a una quarantina di chilometri dalla Stazione italo-francese Concordia. Lì il progetto Beyond EPICA coordinato dall'Istituto di Scienze Polari del CNR sta perforando la calotta per ricostruire l'andamento del clima nell'ultimo milione e mezzo di anni.

Saverio Panichi Accumuli di neve a Little Dome C

Riaprire un campo remoto a 3.200 metri quota sul Plateau Antartico è un'operazione estremamente complessa. La chiusura invernale ha lasciato esposte agli elementi tutte le strutture e le apparecchiature, in un luogo dove la colonnina di mercurio può scendere a -80°C. Nei giorni scorsi alcune foto aeree avevano mostrato una situazione apparentemente abbastanza buona, ma è stato solo l'arrivo sul campo a fornire un quadro esatto. “Abbiamo trovato il campo in condizioni accettabili – dice Saverio Panichi, camp manager di Little Dome C - Ci sono accumuli di neve da rimuovere. L'unico imprevisto è stato il crollo di un'antenna radio che comunque è riparabile“.

Saverio Panichi Il campo di Little Dome C

Nelle prossime settimane il campo di Little Dome C sarà gradualmente rimesso in funzione. Si riattiveranno i generatori elettrici e i sistemi di comunicazione. Poi arriveranno gli scienziati, che riprenderanno le perforazioni ed estrarranno il ghiaccio che conserva minuscole bollicine d'aria, campioni di atmosfera risalenti al periodo in cui si è formato.

Saverio Panichi La tenda perforazioni di Little Dome C

Nell'area dove sorge la Stazione Concordia, il progetto EPICA è già riuscito a raggiungere ghiaccio di 800mila anni fa. Little Dome C è un luogo ancor più speciale: la calotta è estremamente stabile e ha uno spessore di oltre tre chilometri. Secondo le stime si potrebbe andare a ritroso nel tempo di altri 700mila anni, fino a 1,5 milioni di anni fa. Questo permetterebbe di avere una visione più ampia sulle variazioni del clima del pianeta nel corso del tempo e di avere più elementi per interpretare e prevedere i cambiamenti climatici di oggi.