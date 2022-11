Antartide, tuffo nell'acqua a -2 gradi: l'immersione estrema nella base italiana

Mute stagne con riscaldatori, maschere speciali: nella Tethys Bay, un tratto di mare vicino alla stazione italiana Mario Zucchelli, si effettuano immersioni nelle acque a -2°C per dare supporto agli scienziati impegnati nella XXXVIII Spedizione italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, coordinato dal CNR per la parte scientifica e dall'ENEA per quella logistica e finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.