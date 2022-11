Uccide la madre di 84 anni e poi prova a darle fuoco: arrestato 56enne

Ha ucciso la madre di 84 anni a colpi di forbici e poi avrebbe tentato anche di dare fuoco al corpo ma è stato fermato dai Carabineri.

L’omicidio è avvenuto a San Severino Marche, vicino Macerata. Il fatto, riferiscono oggi i media locali, è avvenuto nell'appartamento dove i due abitavano. La donna avrebbe tentato di salvarsi fuggendo dalla camera nel bagno.

Maria Bianchi, questo il nome della vittima, e il figlio Michele Quadraroli 56 anni, gestivano insieme un bar ed erano molto noti in città. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri.

La donna avrebbe cercato in tutti modi di aiutare il figlio. L’allarme intorno alle 14 di ieri mattina. Sarebbe stato lo psichiatra che aveva in cura Quadraroli a chiedere aiuto ai Carabinieri: aveva sentito l’uomo sabato sera, e poi in mattinata. La conversazione telefonica aveva fatto preoccupare lo psichiatra.