Anziani trovati morti in casa a Milano, ipotesi omicidio-suicidio

Una coppia di coniugi è stata ritrovata morta in un appartamento a Milano. Sul posto è intervenuta la polizia. Da una prima ricostruzione è verosimile che si tratti di un omicidio/suicidio di moglie e marito italiani di 84 anni.

Sembra che l'uomo abbia sparato con un fucile alla moglie e poi abbia rivolto la stessa arma contro se stesso uccidendosi. Ad allertare il 112 è stato un parente che non riusciva a mettersi più in contatto con loro. Alla base del gesto potrebbe esserci un peggioramento nell'ultimo anno delle condizioni di salute della donna.

La polizia sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica e non esclude altre piste. L'appartamento risulta in ordine, non sembra esserci stata una rapina o una colluttazione.