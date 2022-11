Arriva il maltempo: precipitazioni dal Nord al Sud

Nel corso della settimana appena iniziata si attendono perturbazioni dal Nord al Sud che daranno verosimilmente il via ad una prima fase di maltempo. Domani al Nord cielo molto nuvoloso o coperto al nord-ovest, con piogge o rovesci diffusi e locali temporali sulla Liguria; estese velature sul resto del settentrione. Dal pomeriggio estensione del maltempo anche sulle restanti regioni del Nord con piogge diffuse Centro e Sardegna: addensamenti compatti su Sardegna e coste tirreniche peninsulari con rovesci o temporali sparsi su alta Toscana e Sardegna settentrionale; estese e spesse velature sul resto del centro. Dal pomeriggio graduale estensione del maltempo al resto del regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi. Queste le previsioni per domani in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

E intanto è arrivata la prima neve sul Monte Terminillo. La perturbazione che attraversa l'Italia centrale in queste ultime ore, insieme a un drastico abbassamento delle temperature, ha portato i primi fiocchi di neve sulla stazione sciistica della provincia di Rieti. La vetta del Terminillo, a quota 2.217 e lungo la cresta di Sassetelli, sia nel versante laziale che abruzzese, da questa notte sono ricoperte da un velo bianco.