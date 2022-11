Artemis 1: blackout di 47 minuti nei contatti con Orion, si indaga sulle cause

Persi per 47 minuti i contatti con la capsula Orion della missione Artemis 1: i collegamenti sono poi stati ripristinati riconfigurando i sistemi di comunicazione a Terra e non c'è alcuna ripercussione sulla missione. Ad annunciarlo è stata la Nasa sul suo blog dedicato ad Artemis, il programma internazionale che punta a riportare gli astronauti sulla Luna entro il 2025.

Nell'ottavo giorno di missione la navetta Orion prosegue la sua traiettoria di allontanamento dalla Luna dopo il passaggio ravvicinato di lunedì, e si appresta ad inserirsi in un'orbita distante retrograda (Dro): “distante” perché si trova ad un'elevata altitudine rispetto alla superficie del nostro satellite naturale, “retrograda” perché la capsula orbiterà in direzione opposta rispetto al moto della Luna attorno alla Terra.

Orion ha lasciato la sfera di influenza gravitazionale della Luna martedì scorso, quando si trovava ad un'altitudine di 64.362 chilometri. La distanza massima dalla Luna sarà raggiunta venerdì, poco prima di effettuare una nuova accensione per entrare nell'orbita Dro. L'accensione, prevista domani alle 22:42 ora italiana, è la seconda delle due manovre necessarie per posizionare la capsula nell'orbita stabile, che richiederà un consumo minimo di carburante per essere mantenuta.

La Dro sarà mantenuta alcuni giorni per completare importanti test prima di riprendere il percorso di ritorno verso la Terra, il 1°dicembre.

Il rientro, con un ammaraggio nel Pacifico al largo della California, è previsto per l'11 dicembre.