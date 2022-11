Artemis 1, lancio riuscito: la navetta Orion è in viaggio verso la Luna

Dopo settimane di rinvii legati a motivi tecnici e timori per le allerte meteorologiche la missione Artemis 1 della Nasa ha finalmente preso il via. Il razzo più potente del mondo, lo Space Launch System (SLS), è decollato questa mattina dalla piattaforma 39B del Kennedy Space Center, in Florida, per una missione che segna l'inizio del programma americano Artemis, che ha l'obiettivo di riportare l'uomo sulla Luna entro il 2025 e successivamente stabilirvi un insediamento permanente. Per questo volo di prova, lanciato 50 anni dopo l'ultima missione del programma Apollo, la capsula Orion, che non ha astronauti a bordo, non atterrerà sulla Luna ma si avventurerà fino a 64.000 km dietro di essa, un record per un vettore spaziale abitabile. Lo scopo di questa missione, che dovrebbe durare poco più di 25 giorni, è proprio quello di verificare se la nuova navicella sia sicura per trasportare un equipaggio sulla Luna nei prossimi anni. Il lancio Il decollo era previsto alle 7:04, ma il team ha sospeso il countdown a T-10 per effettuare degli ultimi controlli e assicurarsi che tutto fosse pronto.

Finora tutto sta andando come previsto: circa due minuti dopo il lancio i razzi a propellente solido (Solid Rocket Boosters), i più grandi di questo tipo mai costruiti, si sono separati, per cadere dopo pochi minuti nell'oceano Atlantico. A otto minuti dal lancio si è spento anche il motore principale, sono state espulse le carenature insieme al sistema di emergenza Launch Abort System, poi si è separato lo stadio principale del razzo Sls, cadendo nell'oceano Pacifico. Successivamente sono stati dispiegati i quattro pannelli solari della capsula Orion, costruita dalla Lockheed Martin per la Nasa e il cui modulo di servizio Esm (European Service Module) è stato realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Con una configurazione a X, i pannelli solari sono pronti per cominciare a caricare l'energia di cui la capsula avrà bisogno per il viaggio fino all'orbita lunare. Sono stati costruiti in Italia, come molta della tecnologia a bordo della capsula Orion, grazie dalla collaborazione fra l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e l'industria. La diretta integrale del lancio

È poi stata completata con successo la “Trans Lunar Injection”, manovra che le ha permesso di lasciare l'orbita terrestre e di inserirsi nella traiettoria verso la Luna, grazie alla spinta ricevuta dallo stadio superiore del razzo Sls. È stato il secondo momento cruciale della missione, dopo il lancio. Ora la navicella è in rotta verso la Luna, in una missione che dovrebbe durare circa 25 giorni, durante i quali Orion percorrerà un totale di 2,1 milioni di chilometri, raggiungendo un'orbita distante retrograda attorno alla Luna, per poi rientrare alla velocità record di 40mila km/h verso la Terra, e infine tuffarsi nell'Oceano Pacifico.

Nasa Le principali fasi della missione Artemis I