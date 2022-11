A Birmingham gli Europei di atletica leggera 2026

La European Athletics ha ufficializzato che sarà Birmingham a ospitare gli Europei del 2026, l'edizione che seguirà di due anni quella che sarà ospitata dall'Italia a Roma nel 2024.

L'evento si terrà nel rinnovato Alexander Stadium che di recente è stato teatro dei Commonwealth Games e che è tornato ad accogliere la tappa della Wanda Diamond League in maggio.

La città inglese è ricca di tradizione organizzativa, dai Mondiali indoor del 2003 e del 2018, passando per gli Europei indoor del 2007 (quelli delle tre medaglie d'oro azzurre di Howe, Legnante e Caliandro), ma non aveva mai ospitato questo evento.

La decisione è stata comunicata al termine della prima giornata del Consiglio della European Athletics in corso a Varsavia, in Polonia.

La EA ha anche ufficializzato il cambio di sede e di data per gli Europei under 20 della prossima stagione: non più nella rumena Cluj bensì a Gerusalemme (Israele), con gare dal 7 al 10 di agosto e non a luglio come inizialmente previsto. Definita inoltre anche la sede per gli Europei U20 del 2025: Tampere, Finlandia.