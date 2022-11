Attacco di Al Shabab in un hotel di Mogadiscio, la polizia: "È ancora in corso, si odono esplosioni"

Le milizie estremiste islamiche di Al-Shabaab hanno attaccato l'hotel Villa Rosa di Mogadiscio, poco distante dal palazzo presidenziale. Lo comunica la polizia. Secondo alcuni media locali, nell'attacco è rimasto ferito il viceministro della Difesa Abdifatah Kasim.

L'hotel Villa Rosa e le sue vicinanze - scrive il Somali Times - sono frequentati da ministri ed altri alti funzionari. Il portavoce della polizia, Ahmed Doodishe, ha affermato in un comunicato che “le forze di sicurezza stanno lavorando per mettere fine all'attacco di Al-Shabaab. Diverse persone sono state portate in salvo”. Nella zona, riferisce ancora il sito, si sentono esplosioni e colpi d'arma da fuoco.