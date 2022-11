Attilio Fontana candidato dal centrodestra per un secondo mandato in Lombardia

"I leader del centrodestra, come a più riprese anche singolarmente dichiarato, riconfermano il presidente Attilio Fontana come candidato della coalizione per le prossime elezioni regionali in Lombardia. Il valore del centrodestra unito, la nostra compattezza e la nostra coerenza sono la garanzia per proseguire il cammino comune di buongoverno, basato sulla centralità dei bisogni dei cittadini e delle comunità". Questo il messaggio diffuso oggi dalla coalizione di centro destra.

Poco prima di questa ufficializzazione, che comunque era più che attesa, Fontana aveva parlato ai cronisti a margine di un evento in piazza Città di Lombardia a Milano. A chi chiedeva pareri sulla corsa di Letizia Moratti con Azione-Italia Viva, ha risposto di non essere preoccupato: "Come ho già detto questo mi lascia un po' perplesso ma a me va benissimo". Alla domanda invece su Carlo Cottarelli, possibile candidato di centrosinistra, ha affermato: "Non penso in casa d'altri ma a casa mia. La cosa che mi interessa è che alle mie spalle ci sia il centrodestra compatto che mi sostiene e che mi permetterà di fare una bellissima campagna elettorale. In casa d'altri ci pensano loro". Ha anche detto di credere che si voterà nello stesso giorno per le regionali lombarde e per quelle del Lazio: “Ci sarà un'intervento nazionale, ci penserà il governo”.