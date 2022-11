Gli attivisti per l'ambiente contro le opere d'arte: la discutibile protesta di una giusta battaglia

Monet, Van Gogh, Constable, Boccioni, Vermeer, Goya: sono le vittime illustri degli attacchi di questi mesi contro quadri, sculture, opere straordinarie d’inestimabile valore colpite dagli attivisti per il clima e per la difesa dell’ambiente. Capolavori della storia dell’arte, custoditi in musei o esposti in mostre temporanee, presi di mira da giovani militanti (i gruppi sono Just Stop Oil, Extinction Rebellion e la sua “divisione” italiana Ultima generazione). Si tratta di un movimento trasversale, europeo, fatto di paladini schierati – meritoriamente – per l’ambientalismo e l’ecologia.

I ragazzi protagonisti delle azioni dimostrative hanno però trovato una forma alquanto insolita e sicuramente controversa per sensibilizzare sul tema e protestare contro l’immobilismo dei governi. È condivisibile anche l’idea che ci sia un’inerzia oggettiva a un cambio di passo radicale negli stili di vita, nelle scelte politiche, nel coinvolgimento di tutti per invertire la tendenza contro un deterioramento del pianeta ormai definito “irreversibile” dagli scienziati. Imbrattare (o, quantomeno, cercare di farlo), deturpare, danneggiare le tele dove i geni della pittura hanno steso le loro inimitabili pennellate a cosa rimanda? A quale forma di protesta, di ribellione, di sovvertimento vuole portare? In che modo colpire un Van Gogh o un Monet aiuta gli altri a riflettere - e agire - per la difesa del pianeta e la tutela dei suoi ecosistemi? A giudicare dallo scetticismo con cui queste azioni sono state accolte, è lecito farsi venire più di un dubbio.