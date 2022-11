Un gruppo di attivisti occupano il palazzo ad Amsterdam del fondatore di Yandex, il Google russo

Un gruppo di attivisti ha occupato ad Amsterdam la magione del fondatore di Yandex - il Google russo - Arkady Volozh, sottoposto a sanzioni Ue. Gli abusivi, stando a quanto riporta la testata Nrc, si sono introdotti nell'abitazione, una 'townhouse' situata in Vossiusstraat del quartiere Amsterdam-Zuig, giovedì sera e vogliono attirare l'attenzione sulla crisi degli alloggi nella principale città olandese, in cui "i diritti dei miliardari sono più tutelati di quelli delle persone vulnerabili".

Gli attivisti hanno esposto degli striscioni contro la guerra e contro il capitalismo nonché una scritta in russo che recita "Yandex+Fsb=amore". "È ovvio che limitare i diritti dei miliardari e degli oligarchi russi non è una priorità per le autorità olandesi", hanno dichiarato gli attivisti poiché, secondo loro, nonostante le sanzioni imposte a Volozh le autorità olandesi non hanno sequestrato i suoi beni.

Sempre secondo Nrc, Volozh ha acquistato la proprietà attraverso una società delle Isole Vergini britanniche e questo ha permesso di tenerla fuori dal radar delle autorità olandesi. Alla fine un'inchiesta di Nrc ha svelato la vera identità del proprietario del palazzo e lo stesso Volozh avrebbe poi fatto 'outing' con le autorità locali. Al momento la 'townhouse' è congelata e non può essere né venduta né affittata.