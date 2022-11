L'attrice Helena Bonham Carter è la prima presidente donna della London Library

La Bellatrix di "Harry Potter", la Regina di cuori di "Alice in Wonderland", la Beth de "Il discorso del re" adesso è anche presidente della London Library, la prima donna alla guida della biblioteca pubblica della Capitale inglese, fondata nel 1841.

La nomina è stata formalmente confermata in occasione dell'assemblea generale annuale della London Library, che ha segnato anche la fine del mandato quinquennale del presidente in carica, Sir Tim Rice.

La nuova Presidente è membro della biblioteca dal 1986 ed è stata scelta "per la sua creatività e i suoi legami con la letteratura e le storie, per il suo alto profilo e per il suo potenziale di promozione presso un nuovo pubblico".

Helena Bonham Carter ha una grande passione per i libri e apprezza profondamente "l'importanza degli scrittori per la professione di attrice", ricorda un comunicato dell'istituzione. Lei, dal canto suo, ha dichiarato: "Sono lieta di diventare la prima presidente donna della London Library e di sostenere un'istituzione aperta a tutti. La Biblioteca è davvero un luogo come nessun altro, che ha ispirato e sostenuto scrittori per oltre 180 anni, molti dei quali hanno in qualche modo influenzato la mia carriera e quella degli attori di tutto il mondo. Le risorse uniche della Biblioteca, la sua storia e i suoi membri aiutano a collegare i grandi della letteratura del passato con quelli del futuro, e sono orgogliosa di sostenere questa incredibile e vitale istituzione".

Philip Marshall, direttore della London Library, ha aggiunto: "Siamo tutti entusiasti di dare il benvenuto a Helena Bonham Carter come nostro nuovo presidente. Con la sua passione per i libri e le storie e un amore di lunga data per la Biblioteca, Helena è nella posizione ideale per promuovere questa enorme risorsa per i creativi e i curiosi".