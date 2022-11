Rainews.it per la prima volta nella top 10 dei siti d'informazione. Fuortes: "Premiati gli sforzi"

RaiNews.it entra per la prima volta nella "top ten" dei siti di informazione: secondo l'ultima rilevazione Audiweb il portale della Rai si posiziona al decimo posto per utenti unici, con un balzo di ventisei posizioni rispetto a settembre 2021. In termini percentuali si tratta di un +559% rispetto a settembre 2021. A segnalarlo è una nota di Viale Mazzini.

Ingresso nella "top ten" anche per quanto riguarda il tempo speso, in cui il nuovo portale Rai è passato dalla 22ª posizione nel 2021 alla decima nel 2022, guadagnando anche tre posizioni rispetto ad agosto 2022. Anche in questo caso molto significativa la crescita percentuale con un +420% sul 2021.

Sempre secondo i dati Audiweb relativi al mese di settembre, il nuovo portale RaiNews.it si attesta all'undicesima posizione tra i siti di informazione per pagine viste, guadagnando due posti rispetto ad agosto e tredici rispetto a settembre 2021. Una tendenza molto positiva confermata da una crescita del 286% su settembre 2021 e del 15% su agosto 2022.

"Sono dati che premiano gli sforzi compiuti per superare il divario che ci separava dagli altri siti di notizie", dice l'amministratore delegato Rai Carlo Fuortes. "Rientrano nel nostro impegno di rendere l'informazione del servizio pubblico, anche quella preziosissima di Rainews.it e della Testata Giornalistica Regionale, facilmente fruibile da tutti. Un'offerta che diventa sempre più necessaria e che viene messa a disposizione nel segno della qualità e della professionalità di quanti contribuiscono alla sua realizzazione, sulla quale continueremo a investire".