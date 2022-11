Stasera in campo Austria-Italia. Mancini: "A Vienna un buon test per i giovani"

Oggi all'Ernst Happel Stadion di Vienna va in scena l'amichevole tra Austria e Italia - due delle grandi escluse dal Mondiale in Qatar - dopo quella disputata e vinta dagli Azzurri con l'Albania. Due occasioni importanti per preparare al meglio un 2023 che si preannuncia ricco di impegni per la squadra italiana: a marzo il via alle qualificazioni a UEFA EURO 2024, in programma in Germania, e a giugno l’appuntamento con la Final Four di Nations League che vedrà gli Azzurri di scena nei Paesi Bassi e opposti a Croazia, Spagna e ai padroni di casa (sorteggio delle semifinali a gennaio).

Ecco le parole di Roberto Mancini, Ct della nazionale azzurra, dalla sala stampa dell'Ernst-Happel-Stadion di Vienna, alla vigilia dell'amichevole: "La partita è un buon test, soprattutto per i ragazzi più giovani. Vediamo se le cose fatte a Tirana possono migliorare, questo sarà un test più difficile e ci farà capire se può essere riproposto quanto fatto vedere con l'Albania. Quella con l'Austria è stata una delle gare più difficili all'Europeo". E aggiunge: “Cambiare sistema di gioco? Questo lo valutiamo domani".

La mancata partecipazione ai Mondiali ha pesato sul clima di questi giorni. Roberto Mancini, per primo, non è riuscito a nascondere la delusione: “Voglia di rivalsa? Loro subito dopo l'hanno dimostrato. È vero che abbiamo perso con l'Argentina, ma poi s'è vista la voglia di riprendere subito, soprattutto nei ragazzi. L'abbiamo dimostrato in Nations League, vincendo un gruppo non facile. Ho trovato subito quella voglia, poi purtroppo la sofferenza c'è e ci sarà da domani fino a metà dicembre. La prossima volta bisognerà essere più precisi".

Ora bisogna guardare al futuro e lasciarsi tutto alle spalle. Il ct comunque punta a chiudere bene l'anno e contro l'Austria cercherà di conquistare il quarto successo di fila dopo quelli ottenuti a settembre contro Inghilterra e Ungheria (decisivi per accedere alla fase finale di Nations League) e due giorni fa a Tirana in amichevole contro l'Albania.

Dopo le esercitazioni a Coverciano, gli azzurri si sono concentrati sul lavoro tecnico-tattico, con studio delle situazioni su palla inattiva e verifica dei moduli 3-4-3 e 4-3-3. In particolare sul fronte offensivo si sono alternati tutti gli attaccanti secondo gli schemi di Mancini.

Il gruppo di giocatori a disposizione è sceso a 25 dopo le defezioni di Sandro Tonali e Pasquale Mazzocchi e oggi di Nicolò Fagioli che ha lasciato il ritiro per un risentimento al piede destro.

La diretta alle 20.45 su Rai Uno e in streaming su Rainews.it e Raiplay.