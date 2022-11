Bahrein, il Papa incontra i giovani: "Fate rumore! Abbiamo bisogno del vostro pizzico di follia"

Tessere reti di dialogo con tutti per far cessare i conflitti nel mondo, a partire da quello che insanguina il cuore dell'Europa. Con questo obiettivo Papa Francesco, anche in Bahrein dove è in visita fino a domani, ha cercato “alleati” per spegnere il fuoco che brucia in Ucraina. Dopo il mondo musulmano, oggi è la volta dei giovani, i ragazzi, ai quali il Pontefice ha chiesto di non “avallare” guerre e conflitti, di “reagire” a questo mondo che rischia di perdersi; per diventare, infine, "campioni di fraternità”. Francesco ha parlato così a circa ottocento giovani, cristiani e musulmani, riuniti nella scuola del Sacro Cuore, un istituto cattolico retto da cinque suore dove studiano ragazzi di diverse fedi e lingue, di ventinove diverse nazionalità. Un nuovo bagno di folla dopo la messa di questa mattina al Bahrein National Stadium: oltre 30 mila persone, arrivate anche dall'Arabia Saudita, dal Kuwait, dal Qatar. Dal momento che molti degli ospiti dell’istituto sono immigrati, la messa si è celebrata oggi perché questi ultimi la domenica non possono lasciare il lavoro.

Gli uffici locali contano 111 nazionalità presenti e la celebrazione diventa multilingue, spaziando dall'inglese al konkani, dallo spagnolo al tamil, dal tagalog all'arabo, dal malayalam allo swahili. Un mosaico di volti e storie di questo “piccolo gregge”, i cattolici, che oggi vivono un momento della storia con la prima visita di un Papa nel regno del Bahrein. Dio “vede e soffre vedendo ai nostri giorni, in tante parti del mondo, esercizi del potere che si nutrono di sopraffazione e violenza, che cercano di aumentare il proprio spazio restringendo quello degli altri, imponendo il proprio dominio e limitando le libertà fondamentali, opprimendo i deboli”, ha detto il Papa. Poi ha preso in prestito le parole del Vangelo e ha chiesto di "amare i propri nemici”.

Bisogna dunque “rischiare in qualcosa che sembra apparentemente perdente” perché “la semplice reazione umana ci inchioda all'occhio per occhio, dente per dente. Ma ciò significa farsi giustizia con le stesse armi del male ricevuto”. Invece bisogna "vivere concretamente e coraggiosamente la fraternità, spezzando la spirale della vendetta, disarmando la violenza, smilitarizzando il cuore”. Parole che non possono non fare pensare alla difficoltà del momento e alla necessità, chiesta a gran voce da molti, di aprire negoziati tra Russia e Ucraina, come anche in tutte le altre terre piagate dai conflitti.

Occorre dunque “amare così, in un modo che a noi pare sovraumano” ripete Francesco. Dalla messa all'incontro con i giovani, segue lo stesso filo rosso della ricerca della pace. E per questo "Fate rumore!”, invita il Papa, perché il mondo e la stessa Chiesa hanno bisogno "del vostro coraggio, della vostra simpatia e dei vostri sorrisi, della vostra gioia contagiosa e anche di quel pizzico di follia che voi sapete portare in ogni situazione, e che aiuta a uscire dal torpore delle abitudini e degli schemi ripetitivi in cui a volte incaselliamo la vita”, ha concluso Bergoglio.

Domani ultimo giorno di visita nel piccolo regno arabo. Il Papa chiuderà questo viaggio con l'incontro con i vescovi, i sacerdoti, religiosi e religiose e operatori pastorali. Ci sarà prima una preghiera e la recita dell'Angelus con i consacrati e i seminaristi a Manama. Il rientro a Roma è previsto per le 17. Sul volo di ritorno si terrà la consueta conferenza stampa.