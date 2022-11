Bankitalia: "L'economia del Paese è solida"

In un contesto globale di deterioramento, i rischi per la stabilità finanziaria sono aumentati anche in Italia, tuttavia complessivamente il sistema bancario, le famiglie e le imprese della Penisola sono oggi più solidi rispetto a passati episodi di turbolenza. E' la fotografia scattata dalla Banca d'Italia nell'ultimo Rapporto sulla Stabilità finanziaria. Secondo questo studio semestrale, come per gli altri paesi dell'area dell'euro, l'incremento dei rischi è principalmente determinato dalla persistente instabilità geopolitica, dai rincari delle materie prime energetiche, dalle pressioni inflative e dal peggioramento delle prospettive di crescita. L'attività economica globale è rallentata nel periodo estivo e le stime di crescita nelle principali economie sono state riviste al ribasso per il prossimo anno. Il ciclo economico mondiale rimane fortemente condizionato dall'elevata inflazione, si legge, dalle difficoltà di approvvigionamento energetico e alimentare causate dal protrarsi del conflitto in Ucraina e acuite dalla siccità, nonché dal rallentamento dell'economia cinese.

In questo quadro le banche centrali di molti Paesi, tra cui la Bce nell'area euro, stanno proseguendo nel processo di normalizzazione della politica monetaria per contrastare le pressioni inflazionistiche. Le condizioni sui mercati finanziari globali sono peggiorate dalla scorsa primavera. In un contesto di progressivo rallentamento dell'attività economica e di rapido rialzo dei tassi di interesse a lungo termine, nelle principali economie avanzate si sono manifestati episodi di elevata volatilità e deterioramento della liquidità, anche sui mercati dei titoli di Stato. Le tensioni nel comparto delle materie prime, prosegue il rapporto di Bankitalia, ormai in corso da quasi un anno, hanno comportato difficoltà per alcuni intermediari finanziari e per diverse imprese energetiche operanti sul mercato dei derivati su commodity. Potrebbero ancora verificarsi tensioni, nonostante alcuni paesi siano intervenuti per contenere le criticità.

In Italia "sarà importante mantenere il controllo della spesa pubblica e conseguire un significativo e stabile aumento del potenziale di crescita, facendo leva anche sull'efficace e tempestiva attuazione del Pnrr", per riuscire a consolidare la tendenza alla riduzione dei rapporti di debito e deficit sul Pil, afferma la Banca d'Italia e sottolinea che le condizioni della finanza pubblica hanno beneficiato della ripresa economica del 2021 e dei primi nove mesi del 2022. E secondo l'istituzione di Via Nazionale il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi (lo spread), dopo un rilevante ampliamento negli ultimi mesi, è tornato sui livelli della scorsa primavera.

L'Istituto sottolinea che le stime contenute nelle Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana, non incorporano il dato sul Pil del terzo trimestre (in aumento dello 0,5 per cento), superiore alle attese, che porterebbe a una leggera revisione al rialzo delle previsioni per il 2023. "Le stime non si discostano in misura significativa da quelle tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2022 pubblicata all'inizio di novembre (0,3 per cento nel 2023 e 1,8 nel 2024) e da quelle degli altri principali analisti", sottolinea Bankitalia

Il governatore Visco, intervistato da Class Cnbc a margine del Salone dei pagamenti, ha commentato la misura relativa al tetto del contante: E’ una questione veramente molto politica sulla quale bisogna confrontarsi dal punto vista tecnico e noi abbiamo una valutazione di rischi, per esempio, sull'evasione fiscale e sull'utilizzo a fini non leciti sulla quale credo bisogna puntare e sottolineare con forza il rilievo”.

"Bisogna anche dire - aggiunge - che io mi aspetto che le regole siano valide per tutti e quindi l'armonizzazione a livello europeo è qualcosa da auspicare". E ancora: "Noi stiamo andando sempre più nel digitale, un progresso che avverrà in Italia come è avvenuto già in altri Paesi, ma non per questo sparirà il circolante"