Bari: 21enne spara due volte contro la compagna e poi si uccide, la ragazza è gravissima

Avrebbe esploso due colpi di pistola all'altezza del petto della compagna, ferendola gravemente, per poi uccidersi con la stessa arma. È successo a Cassano delle Murge, comune a circa 30 chilometri da Bari, nel tardo pomeriggio, nell'abitazione in cui la giovane coppia viveva.

Stando a quanto si apprende, la ragazza dell'età di 18 anni, di origine marocchina, è ricoverata in condizioni gravissime al Policlinico di Bari, dopo l'iniziale ricovero all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti dove era arrivata in codice rosso. Le sono stati estratti due proiettili dal petto e, al momento, è in prognosi riservata. Lui, 21 anni, albanese, è morto sul colpo.

Saranno le indagini dei carabinieri a fare chiarezza su quanto accaduto. Il movente è ancora da comprendere.