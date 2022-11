Bari, tre agenti di Polizia penitenziaria arrestati con l'accusa di tortura su un detenuto

Calci e schiaffi ad un detenuto, mentre era per terra nella sua cella tenuto bloccato da altri agenti.

" Avrebbero "torturato" un detenuto di 41 anni "per un arco temporale di 4 minuti": 15 indagati, 3 arresti e 6 sospensioni per la polizia penitenziaria.

La procura di Bari emette un'ordinanza di misura cautelare per presunte violenze, ipotizzato il reato di "tortura in concorso".