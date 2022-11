“Bastardi affascinanti”, la K-Art a Milano tra tradizione e contemporaneità

L’esposizione, organizzata da Arcoi , presenta le opere di 18 artisti coreani residenti in Italia : sculture, dipinti e fotografie. Paesaggi sospesi e figure astratte, hanbok, statue in marmo di Carrara, disegni su carta hanji e digitale dove le tecniche contemporanee occidentali si mescolano con i temi tradizionali della cultura coreana, passando per variazioni di materiali e stile, influenzati dalla storia personale di ciascun artista.

Il titolo della mostra è l'interpretazione di una condizione permanente a cui questi artisti sono sottoposti sia in Italia che nel Paese d'origine. Considerati eternamente stranieri , per la coraggiosa scelta di intraprendere la difficile strada dell'arte internazionale, gli artisti di Arcoi vogliono provare che le loro opere sono lo strumento più potente contro l'intolleranza, l'ignoranza e la brutalità e danno voce al loro racconto personale del legame con il proprio Paese.

La “Lumaca” su carta hanji, anche questa simbolo dell’arte coreana, dell'artista Shin Ji Hae si affianca a opere più materiche come quella di Timi Kim. Mentre echi di Botero riafforiano nelle sculture in marmo di Shim Eun Ha.

"L'arte come un ponte tra culture"

Sun Hee Moon è la vice presidente di Arcoi. Nata a Seul, si è formata artisticamente in Brasile. Dal 1998 vive in Italia. Le abbiamo chiesto di raccontarci la mostra.

Che cos’è Arcoi?

Arcoi è un'associazione fondata nel 2016 che rappresenta un gruppo di artisti professionisti coreani che vivono in Italia - alcuni da tanti anni -, che hanno studiato o che lavorano qui. Vogliamo promuovere la visione artistica della Corea non solo in Italia ma anche nel mondo. E soprattutto portare una visione della Corea che vada oltre il k-pop attraverso l’arte.

Il k-pop, il cinema, i k-drama. Come si inserisce la K-art in questa “hallyu”, questa “onda coreana” che da qualche anno ha contribuito a far conoscere la Corea e la sua cultura nel mondo? Al di là delle vicende internazionali…

La K-art identifica tutti i tipi di arte visiva. L’arte contemporanea coreana è molto difficile da leggere, perché è molto critica e probabilmente, come il cinema coreano, anche molto pungente. Il termine K-art è corretto anche se tanti artisti lo rifuggono per non dare all'arte una connotazione troppo “popolare”. Per noi l’arte non è elitaria. L’arte contemporanea coreana, come ho detto, è complicata. C’è un abisso troppo grande con il pubblico occidentale e noi, in modo molto umile, vorremmo creare un ponte: riuscire a fare leggere la cultura coreana nella nostra arte contemporanea che è molto ibrida.

Il titolo “Bastardi affascinanti” e la locandina della mostra strizzano un po’ l’occhio al pop

Questa è la nostra prima volta a Milano. Ci siamo voluti proporre in modo molto sincero e anche sfatare qualche luogo comune. Spesso l’immagine che arriva in Occidente del mio popolo è di persone molto educate, molto impostate. Noi non siamo così, siamo come tutti gli altri: buoni, cattivi, educati, maleducati.

Soprattutto però, non vogliamo essere considerati come artisti “stranieri”, ma solo come artisti. Il termine “bastardi” si riferisce al fatto che siamo considerati “stranieri” anche in Corea perché non viviamo più lì. Come se non fossimo né carne né pesce. Questa è una condizione che ci accomuna tutti. Per qualcuno è stata fonte di tristezza, per altri di ribellione. Abbiamo deciso di non farci problemi, noi siamo questo e siamo molto orgogliosi di poter rappresentare la Corea e tutto quello che abbiamo imparato anche in Italia.

Quali sono i temi della mostra

Nella modernità c’è anche la tradizione. Abbiamo posizionato le opere – alcune sono anche molto grandi – al centro di un open space. Le persone possono girare intorno ai lavori disposti in cerchio. Immergersi nell’arte. Ci sono opere che potrebbero essere state fatte anche da occidentali, ma che hanno sempre un pizzico di orientale dentro. Questo è il nostro messaggio: esiste questo mix, questa integrazione culturale. Proponiamo un’esperienza orientale ma che è anche occidentale. Speriamo di sorprendere il pubblico.