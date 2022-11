Batterio Listeria, pioggia di controlli dei Nas in tutta Italia: sequestrate 14 tonnellate di cibi

Quattordici tonnellate di alimenti irregolari, per un valore commerciale di circa 327.000 euro e 23 imprese produttive e commerciali, sottoposte a chiusura o sospensione.

Blitz a vasto raggio dei Carabineri del Nas, dopo i casi di intossicazione da Listeria connessi con il consumo di alimenti crudi o a "ridotta cottura" (come i wurstel): sotto la lente dei militari, la verifica della corretta gestione in materia di sicurezza ed igiene delle imprese produttrici di alimenti di origine animale: "accertate irregolarità in 335 strutture".



(Ansa/archivio) Carabinieri Nas

In particolare - scrivono nel comunicato - "ispezionate 1.095 aziende di lavorazione e trasformazione di alimenti maggiormente esposti alla contaminazione (come würstel, insaccati con stagionatura breve e prodotti similari), di prodotti caseari a limitata maturazione, nonché di gastronomia con farcitura fresca (a partire da tramezzini e panini), confezionati in atmosfera controllata per la fornitura alla Grande Distribuzione Organizzata e alle ditte di gestione dei distributori automatici".

gettyimages Porchetta rischio Listeria

Irregolarità nel 30% delle strutture controllate

Sono state accertate irregolarità in 335 strutture (pari al 30% circa degli obiettivi controllati): 310 operatori di settore segnalati all'Autorità Giudiziaria e Sanitaria, contestate 541 violazioni penali e amministrative, per un valore di 365 mila euro.

Ansa Carabinieri Nas - immagine d'archivio