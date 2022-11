Bezos dona 123 milioni di dollari per combattere crisi senzatetto

Jeff Bezos ha donato 123 milioni di dollari ad associazioni che combattono l'emergenza senzatetto. I fondi sono stati distribuiti a 40 organizzazioni nell'ambito di Day One Fund, il fondo creato da Bezos nel 2018 e che si è impegnato a stanziare due miliardi per affrontare la crisi di chi vive per strada.

Le ultime donazioni arrivano una settimana dopo che Bezos durante una intervista in esclusiva alla Cnn ha dichiarato - per la prima volta - che intende donare la maggior parte del suo patrimonio netto di $ 124 miliardi. E ha spiegato che dedicherà la maggior parte della sua fortuna non solo ai più bisognosi, ma anche alla lotta al cambiamento climatico.

Bezos ha affermato che sta cercando di capire “come fare” a donare la sua ricchezza. "Non è facile. Costruire Amazon non è stato facile. Ci è voluto molto duro lavoro, un gruppo di compagni di squadra molto intelligenti, compagni di squadra che lavorano sodo, e sto scoprendo che la beneficenza, la filantropia, è molto simile ", ha detto.

Recentemente in molti hanno rimproverato a Bezos di non aver firmato il Giving Pledge, una promessa firmata da centinaia delle persone più ricche del mondo di donare la maggior parte della loro ricchezza a cause di beneficenza.