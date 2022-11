Biden: Alleanza di ferro con Corea del Sud e Giappone

L'alleanza tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone è "di ferro". Lo ha ribadito il presidente Joe Biden attraverso un post sul suo account ufficiale su Twitter.

"Giappone e Corea del Sud - dice in un video che mostra l'incontro tra leader - sono alleati chiave degli Stati Uniti e da anni siamo impegnati in una cooperazione trilaterale per la preoccupazione della minaccia nucleare della Corea del Nord".

Biden ha ricordato che altre sfide uniscono i tre Paesi come quello di lavorare al comune obiettivo di un "Indo-Pacifico aperto e libero, una collaborazione più importante che mai".