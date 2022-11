Biden definisce le elezioni di Midterm "un buon giorno per la democrazia e per l'America"

"Abbiamo vinto le elezioni ieri, è stato un buon giorno per la democrazia e per l'America". Lo ha detto Joe Biden, apparso soddisfatto alla Casa Bianca nel discorso fatto per commentare l'esito delle elezioni di Midterm. I Democratici Usa sono andati meglio di quanto ci si aspettava. Attualmente resta aperta la partita per il controllo del Senato, che potrebbe anche decidersi solo tra un mese con il ballottaggio in Georgia e i repubblicani non hanno sfondato come si temeva alla Camera dei rappresentanti, sebbene ne abbiano conquistato la maggioranza. "Mentre la stampa e gli esperti prevedevano una gigantesca ondata rossa, questo non è successo", ha concluso Biden.

"Gli americani hanno espresso le loro preoccupazioni", come la sicurezza o il potere d'acquisto, ha affermato il presidente americano, che ha poi ricordato tutte le misure e i provvedimenti approvati dalla sua amministrazione in questi mesi: "Abbiamo appena iniziato a lavorare sul nostro programma", che dall'inizio del prossimo anno mostrerà più chiaramente i suoi risultati. Il capo dello Stato Usa si è detto felice di aver chiamato direttamente diversi democratici che sono stati eletti in queste elezioni.

"Abbiamo preso le decisioni giuste per il popolo americano", ha detto ancora Biden sottolineando che "gli elettori sono stati chiari nel dire che sono frustrati e io lo capisco". Dopo anni di pandemia, ha detto il presidente democratico, "il Covid non controlla più le nostre vite". Biden ha anche spiegato che la Casa Bianca sta rispondendo alle preoccupazioni degli americani e ha riepilogato i suoi piani. Ha menzionato in particolare l'industria dei semiconduttori, che creerà "molti posti di lavoro" negli Stati Uniti. "Quando guardi i risultati, la maggioranza degli americani sostiene il mio programma politico", ha detto il presidente Usa.

Sempre sui temi economici Biden ha detto di non poter garantire “che saremo in grado di liberarci dell'inflazione”, ma "possiamo" tentare di abbassare alcuni prezzi, come quello della benzina, sebbene le compagnie petrolifere stiano facendo un "cattivo servizio" al Paese.

Biden si è detto "pronto" a lavorare con l'opposizione repubblicana e a fare compromessi, dopo le elezioni, avvertendo che "non sosterrebbe alcuna proposta repubblicana che peggiorerebbe l'inflazione. Gli elettori non vogliono più tasse". Il capo della Casa Bianca ha poi lanciato lo stesso avvertimento per quanto riguarda le misure contro l'aborto. "Se lavoriamo insieme, dobbiamo ricordare cosa sono gli Stati Uniti", ha detto. "Porrò il veto a qualsiasi tentativo di approvare un divieto nazionale sull'aborto". Il presidente ha quindi aggiunto che subito dopo essere tornato dal summit del G20 a Bali punta a organizzare un incontro bipartisan sui temi economici del futuro.

Tornato dal G20 di Bali Biden ha assicurato che chiederà al Congresso di continuare a lavorare con impegno bipartisan contro l'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. "Mi è stato detto che Vladimir Putin non sarà probabilmente al G20", ha detto il capo di Stato Usa, dove “ci sarà la possibilità di discutere dei prossimi passi necessari alla pace in Ucraina”.

"Non abbiamo dato assegni in bianco all'Ucraina", ha detto il presidente americano riferendosi ad un'accusa del leader dei repubblicani Kevin McCarthy e facendo capire di non aver acconsentito a ogni richiesta degli ucraini. "Kiev ci aveva chiesto sistemi di difesa aerea che non abbiamo dato perché non vogliamo che scoppi la Terza Guerra Mondiale", ha sottolineato.

Biden ha detto di essere "determinato" a riportare a casa la star del basket Griner e di sperare che Putin sia disposto a "parlare più seriamente" per uno scambio di detenuti ora che le elezioni di Midterm sono finite.

Riguardo ai prossimi dialoghi con il presidente cinese Xi Jinping Biden ha detto che non farà alcuna "concessione fondamentale" a Pechino, cercando tuttavia la competizione e non il conflitto. Il presidente ha anche spiegato che ribadirà al presidente cinese Xi Jinping l'impegno Usa a difendere Taiwan.

Su una sua possibile ricandidatura, Joe Biden ha detto che confermerà il "prossimo anno" se si ripresenterà per la Casa Bianca o meno, "voglio candidarmi", ma "non ho fretta". "Si tratterà di una decisione che andrà presa insieme alla sua famiglia. "La nostra intenzione era di ricandidarci, a prescindere dal risultato delle elezioni" di Midterm, ha detto il presidente Usa che ha poi sottolineato che "se Trump si ripresenterà farò in modo che non vinca".

Il presidente rispondendo alle domande dei cronisti ha poi assicurato che tra i possibili compromessi da raggiungere con i Repubblicani non ci saranno “tagli o cambiamenti fondamentali alla Social Security o al Medicare”.