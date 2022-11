Biden, elezioni cruciali: “Si scontrano due visioni opposte dell'America”

"Tra due giorni si terranno elezioni che influenzeranno la nostra storia per i prossimi 20anni". Lo ha detto Joe Biden all’evento elettorale di Yonkers, nello stato di New York, intervenendo a sostegno della candidata governatrice democratica, Kathy Hochul che si batte contro lo sfidante repubblicano Lee Zeldin. Nel voto dell'8 novembre si scontrano "due visioni completamente diverse dell'America", ha sottolineato il presidente Usa, al Sarah Lawrence College.

Martedì prossimo l'America torna alle urne per la prima volta dopo che Donald Trump ha contestato i risultati delle elezioni del 2020 ed i suoi sostenitori hanno preso d'assalto il Congresso per impedire la ratifica della vittoria di Joe Biden. Le elezioni di metà mandato si presentano quindi come test per la democrazia americana, con la prospettiva della corsa per la Casa Bianca del 2024. Per Joe Biden la situazione è complessa: una pesante sconfitta per i democratici darebbe più forza a chi nel partito crede che nel 2024 si dovrebbe puntare su un candidato nuovo, e non su un presidente che compirà 80 anni il prossimo 20 novembre.

All’inizio dell’intervento del presidente a New York, alcuni contestatori di Biden sono stati allontanati. Poi una donna, tra i partecipanti al comizio, è svenuta mentre il presidente americano stava parlando. Biden si è interrotto e ha chiesto l'intervento di un medico. "Andrà tutto bene", ha rassicurato il presidente che poi ha aspettato che la donna venisse soccorsa e ha ripreso a parlare, ma solo per pochi minuti.

Siamo a ridosso dell'Election Day delle elezioni di metà mandato, in programma martedì. Joe Biden e Donald Trump faranno il loro ultimi comizi nella giornata di oggi, lunedì: il primo parlerà agli elettori in Maryland alle 18,30, quando in Italia sarà mezzanotte e mezza, mentre Trump farà il suo intervento in Ohio alle 20, quando in Italia saranno le due di notte.