Bielorussia, muore il ministro degli Esteri. Per Kiev è stato avvelenato

"Vladimir Makei, 64 anni, ministro degli Esteri bielorusso, è morto. Si dice che potrebbe essere stato avvelenato", ha scritto il consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashchenko instillando il dubbio sul decesso inaspettato.

"Makei è stato nominato come possibile successore di Lukashenko. Era uno dei pochi non sotto l'influenza russa - scrive ancora Gerashchenko su Twitter – Le voci dicono che questo potrebbe essere un suggerimento per Lukashenko".