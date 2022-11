Bonaccini si candida alla segreteria del PD: "Finita la stagione in cui si governa senza aver vinto"

Alla fine il sì alla candidatura alla segreteria del PD è arrivata. Dopo i dubbi e i ripensamenti, Stefano Bonaccini l'ha annunciata parlando al circolo Pd di Campogalliano, il suo comune di nascita. Un discorso a cuore aperto trasmesso anche in diretta Facebook: "Mi è parso giusto dirlo prima di tutto a voi e dirlo qui. Agli iscritti del mio circolo, ai compagni e alle compagne. Agli amici del mio Comune. Sono nato proprio qui e ci ho abitato" ha aggiunto. "Dopo la dura sconfitta del 25 settembre e la scelta di Enrico Letta di aprire il percorso congressuale, mi sono preso il tempo per ragionare e per capire se io possa essere utile al Pd - ha spiegato Bonaccini - In queste settimane tantissimi mi hanno chiesto di candidarmi iscritti ed elettori, sindaci e amministratori, donne e uomini che sono o erano nostri elettori. Persino persone di pensiero diverso che avrebbero voglia di guardare a noi con speranza, fossimo in grado di dargliela. Mi ha fatto molto piacere, ovviamente, anche se avverto il peso e la responsabilità di questa scelta perché sono consapevole di come il Pd sia necessario per la stessa qualità democratica del Paese, rappresentando ideali e valori alternativi alle posizioni più conservatrici e regressive o alle derive populiste e sovraniste che abbiamo visto scorrazzare non solo qui ma anche in Europa e in tutto il mondo occidentale" ha detto ancora il governatore emilano.

Bonaccini ha prima di tutto ringraziato Enrico Letta per quanto ha fatto e sta facendo e “per essersi caricato da solo di troppe colpe e responsabilità”. Poi ha parlato di passato e presente, degli errori da no ripetere. "Abbiamo davanti cinque anni di opposizione, ma fra cinque anni dovremo, insieme, aver costruito un Pd che vince. Che vince nelle urne e non governa per alchimie nate in Parlamento. La stagione in cui si sta al governo, anche se non si vince, è finita. Io credo l'abbiamo anche pagata".

"La stagione in cui si sta al governo, anche se non si vince, è finita. Io credo l'abbiamo anche pagata" Stefano Bonaccini, governatore Emilia Romagna, PD