Bono: gli incontri, Pavarotti e l'Italia. "Pronto a far pace con me stesso, non col resto del mondo"

“Sono nato con i pugni chiusi, sono un tipo molto combattivo e non riesco ancora a capire cosa vuol dire la parola resa (che dà il titolo al libro, ndr )” ha aggiunto il cantante. Tanti gli aneddoti della sua vita, raccontati nel libro e ripercorsi nell’intervista televisiva. In testa, gli incontri con le personalità più importanti degli ultimi 40 anni: da Nelson Mandela al Papa , da Barack Obama a Frank Sinatra fino a David Bowie e Lady Diana. Ma “la gente più interessante che incontro sono i politici, i leader” ha ammesso Bono.

“Sto cercando di fare del mio meglio per fare la pace con me stesso e la mia famiglia, ma non sono pronto a farlo con il resto del mondo”: nel suo stile inconfondibile e magnetico, Bono Vox , leader degli U2 , ospite negli studi di Rai3 a Che Tempo che fa , incanta il pubblico presentando la sua autobiografia, dal titolo Surrender .

Un posto speciale su tutti merita Luciano Pavarotti, a lungo suo grande amico: “Pavarotti aveva una voce vulcanica, ma aveva una grande rabbia contro le ingiustizie del mondo. Aveva una dimensione straordinaria come interprete e come cantante” ha detto l’artista irlandese, da sempre molto legato all'Italia. “Al di là del mio Paese, essere qui in Italia stasera mi fa sentire come a casa mia. È sempre stata una cosa che ho provato” ha detto ancora il leader degli U2.

Bono ha poi parlato delle sue iniziative umanitaria per aiutare i popoli africani, sottolineando che “l'Italia è sempre stata estremamente generosa”. Alla fine dell’intervista, Bono si è esibito nell’esecuzione di With or without you, uno degli storici pezzi della band irlandese.