Bonomi: "Tagliare le tasse si può, modificare il 4-5% della spesa pubblica"

"Se vogliamo rimettere soldi in tasca agli italiani - specialmente quelli con redditi bassi, cioè sotto i 35 mila euro che hanno sofferto durante la crisi, stanno soffrendo i colpi dell'inflazione bisogna tagliare le tasse". Ne ha parlato a Mogliano Veneto (Treviso), il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a margine del Forum della piccola industria. "Credo che un paese che spende oltre mille miliardi all'anno di spesa pubblica - ha rilevato anche Bonomi - possa riconfigurare il 4-5% di questa spesa, corrispondenti a 50-60 miliardi, e avere le risorse per fare questo intervento".

Noi abbiamo un cuneo fiscale del 46% ed è lì che bisogna intervenire. "Le urgenze che abbiamo fatto presente al governo oggi sono dedicare tutte le risorse sul caro bollette, avere un grande occhio alla finanza pubblica, e fare degli interventi importanti sul tema del lavoro, il primo dei quali è il taglio al cuneo fiscale", ha spiegato Bonomi.

Il presidente di Confindustria non è invece affatto convinto del provvedimento sui fringe benefit fino a 3 mila euro che le aziende potranno erogare. "La platea dei lavoratori che ne potrebbero usufruire è molto ridotta, i primo conteggi parlano di circa il 17%. E poi - ha proseguito Bonomi- non ci convince perché si sposta la palla sul campo delle imprese, alcuni lo potranno fare ma altre imprese non avranno lo spazio di bilancio e di finanze per farlo. La soluzione di responsabilità deve essere da parte del governo: il taglio delle tasse sul lavoro".

Sulla situazione dell'industria italiana, poi osserva: "Abbiamo un paese che si è dimostrato forte, forte strutturalmente abbiamo superato una pandemia. Abbiamo superato la crisi delle materie prime. La crisi energetica, la più grande siccità degli ultimi settant'anni e comunque l'anno scorso abbiamo fatto il record di export, evidente che la manifattura italiana è forte. Se questo governo avrà la capacità di mettere insieme quei provvedimenti necessari a scavallare il 2023, che sarà un anno complicato, credo che noi ripartiremo in maniera molto forte".