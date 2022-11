Bonus casa: c'è tempo fino a fine anno, ma le agevolazioni fiscali continuano

Per aiutare i consumatori a destreggiarsi tra le agevolazioni tuttora utilizzabili, Facile.it ha stilato una lista dei principali bonus dedicati alle abitazioni, mettendone in evidenza le rispettive scadenze.

Il Superbonus al 110% scade e passa al 90%

Con le novità presenti nel decreto Aiuti quater, nel 2023 l’agevolazione per i condomìni passa al 90% (scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025), a meno che i cantieri non siano già avviati e sia stata presentata una Cila (la Comunicazione di Inizio Lavori) prima del 18 novembre di quest'anno.

Il bonus resta al 110% fino al 31 marzo 2023 per le case indipendenti per le quali siano stati completati il 30% degli interventi entro il 30 settembre scorso.

Per i lavori iniziati nel 2023, il Superbonus è ridotto al 90% e resta solo per la prima casa e con un reddito del proprietario non superiore al 15.000 euro (valore che aumenta in base al numero di persone del nucleo familiare).

Il Decreto Aiuti quater introduce, però, un’ulteriore novità ovvero la possibilità di fruire in 10 rate annuali di pari importo i crediti di imposta non utilizzati, per cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati.

Gli altri bonus in scadenza a fine 2022

Il bonus facciate è in scadenza a dicembre 2022 e prevede la detrazione del 60% per recupero o restauro della facciata esterna degli immobili che si trovano in zone classificate “A” (centro storico) o “B” (zone di completamento).

Il bonus mobili, con detrazione del 50% su acquisti fino a 10.000 euro per l’acquisto di mobili o elettrodomestici ad alta efficienza energetica su immobili sottoposti a interventi di ristrutturazione, scade a fine anno. Per gli anni 2023 e 2024 il massimale di spesa scende a 5.000 euro.



Anche il bonus prima casa Under 36 è ottenibile solo fino alla fine di quest'anno e agevola i giovani con meno di 36 anni alle prese con l’acquisto della prima casa con l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

I bonus casa che restano in vigore

Il bonus ristrutturazione resterà in vigore fino alla fine del 2024 e prevede una detrazione del 50% su un limite massimo di spesa fino a 96.000 euro. Possono godere dell’agevolazione tutti quei lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari.

Il sisma bonus resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024 e consente ai contribuenti di una detrazione fino all’85% per l’adozione di misure antisismiche, con un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro, in zone sismiche ad alta pericolosità (le zone 1, 2 e 3).

Anche l’Ecobonus resterà in vigore fino alla fine del 2024 e prevede una detrazione fino al 65% (ma massimali e percentuali di detrazione variano a seconda della tipologia di intervento), per tutti i lavori di efficientamento energetico degli edifici, come ad esempio gli interventi atti al miglioramento termico (es. coibentazione, sostituzione pavimenti, finestre ed infissi), l’installazione di un impianto fotovoltaico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Il bonus Verde fino alla fine del 2024 consiste in una detrazione del 36%, per un ammontare non superiore a 5.000 euro, per sistemare le aree verdi, private, inserite in edifici, ad istallare impianti di irrigazione o pozzi, e a realizzare coperture o giardini pensili.

Il bonus acqua potabile è in vigore fino al 31 dicembre 2023 e dà diritto ad un credito d'imposta del 50% del costo di intervento su un massimale di 1.000 euro per sistemi di miglioramento della qualità dell’acqua erogata da acquedotto per consumo domestico.