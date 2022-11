Borsa: Milano debole con Europa dopo Powell, banche tengono

A pesare, più che il rialzo dei tassi di 0,75, già atteso, sono state le parole del governatore della Fed Jerome Powell, che ha lasciato intendere che questo rialzo non sarà l'ultimo e che il livello finale dei tassi di interesse sarà più alto di quanto previsto in precedenza". Quindi si potrebbe superare il 5 per cento.

E così i listini statunitensi hanno chiuso in pesante perdita, soprattutto il Nasdaq che ha chiuso a meno 3.36 dopo la giornata prudente di ieri i listini europei hanno aperto in territorio negativo ma senza accusare particolari scossoni. Cali contenuti al di sotto del punto percentuale. La peggiore Parigi con meno 0,89. La migliore Milano con meno 0,6 effetto più pesante invece sulle sulle borse asiatiche, che hanno chiuso la seduta in forte calo dopo il rimbalzo dei giorni scorsi. Qui la peggiore è Hong Kong a meno 3,16. A pesare anche le smentite arrivate da fonti governative alle voci di un allentamento delle misure anticovid.

Per quanto riguarda il gas in leggero rialzo rispetto a ieri i futures di dicembre: oggi a 135 euro a megawattora