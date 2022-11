Borse ancora in rialzo, spread come a luglio

Chiudono in territorio positivo le borse europee, con l'unica eccezione negativa di Londra. Milano guadagna lo 0,42%, Parigi lo 0,77% e Francoforte lo 0,46%.

Dopo l'iniziale incertezza, a spingere i listini del Vecchio Continente è stata Wall Street, alimentata a sua volta dal dato sui prezzi alla produzione che conferma il rallentamento dell'inflazione americana. Il Dow Jones procede in rialzo di quasi un punto e il Nasdaq corre a +2,5%.

A Piazza Affari tonfo del titolo Nexi (-9%) dopo la cessione da parte di Intesa Sanpaolo della quota del 5,1%.

Si allenta la tensione sui titoli di Stato e lo spread torna ai livelli dello scorso luglio. Il differenziale chiude a 195 punti base, il rendimento del nostro decennale cala al 4,03%.

Sul mercato di Amsterdam, in forte crescita oggi il prezzo del gas (123 euro per megawatt/ora) a causa di problemi tecnici in due stabilimenti in Norvegia, ma anche per il forte calo delle temperature in Europa.